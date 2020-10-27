الطائي: موعد اجراء الانتخابات سيتغير لاسباب مفتعلة

2020/10/27 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان موعد الانتخابات المقرر اجرائها في حزيران من العام المقبل سيتغير لاسباب كثيرة معظمها مفتعل، لافتا الى ان بعض الأطراف تحاول اكمال الدورة البرلمانية الحالية من اجل عدم خسارة مكاسبها السياسية.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “معظم مواقف الكتل السياسية تؤكد رفضها لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة في حزيران من العام المقبل”.

وأضاف ان “الكثير من الأسباب والعراقيل وقد تكون باتفاق مع الحكومة من اجل عدم اجراء الانتخابات في الموعد المحدد، في وقت تسعى فيه بعض الأطراف السياسية الى اكمال الدورة البرلمانية حفاظا على مصالحها ومكاسبها”.

وبين ان “الازمة المالية وعدم اكمال واشكالية المحكمة الاتحادية واستعدادات المفوضية، وتسجيل الأحزاب، كلها عوائق لن يتم حلها قبل منتصف العام المقبل، خاصة مايتعلق بالازمة المالية، حيث ان سياسة الاقتراض ستقود الى عدم إيجاد مخصصات مالية لاجراء الانتخابات”.



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