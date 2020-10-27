أردوغان يهاجم ميركل ويدعو لنصرة المسلمين “المظلومين” في أوروبا

2020/10/27 | 08:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … هاجم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اثر اقتحام الشرطة الألمانية احد المساجد في المانيا، فيما دعا أردوغان الى نصرة المسلمين المظلومين في أوروبا.



وحذر أردوغان الأوروبيين بأنهم لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين.



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