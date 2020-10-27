كردستان يشد النطاق للصناعة الزراعية.. معامل الجبس على موعد مع بطاطس عراقية

2020/10/27 | 08:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كردستان، إنه سيتم توقيع عقود بين معامل تصنيع جبس البطاطا ومزارعي البطاطا لشراء المنتج المحلي، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للفلاحين، وذلك برعاية الوزارة.

وجاء في بيان للوزارة ان الوزيرة بيكرد طالباني اشرفت، على اجتماع لمعامل جبس البطاطا وممثل مزارعي منتوج البطاطا.

واضاف البيان ان الاجتماع الذي تم بحضور وكيل الوزارة كريم سليمان، تم التباحث بشأن استيراد انوع من تقاوي البطاطا ليقوم الفلاحون بزراعتها ومن ثم لتقوم المعامل بشراء منتوجها، مبينا انه سيتم توقيع عقود قانونية من اجل ان تقوم المعامل بشراء منتج الفلاحين وتقوم الوزارة بالاشراف على العقود من اجل ان يلتزم بها الجانبان.

وتابع البيان ان جانبا اخر من الاجتماع شهد التباحث بشأن فرض رسوم جمركية على استيراد البطاطا، لافتا الى أن الفلاحين اقروا بان التوقيتات ومبالغ الرسوم مناسبة.

واشار البيان الى انه تقرر خلال الاجتماع ان يكون الجميع على تنسيق مستمر لصرف المنتوج المحلي عن طريق المتابعة واتخاذ بعض الاجراءات اللازمة، كما تقرر خلال الاجتماع فتح دورات تدريبية لمزارعي البطاطا تكون خاصة باخر المعلومات عن كيفية انتاج البطاطا.

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