2020/10/27 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال تدار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال “كيف أحاطت العناية الإلهية حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنه كان من مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى طهَّره في كل مراحل عُمره، من مولده إلى لحوقه بالرفيق الأعلى، يُقتَدَى به في كل مراحل حياته؛ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذكرى مولده..



كيف أحاطت العناية الإلهية حياة النبي الكريم وكالة الصحافة المستقلة.

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