بعد اجتماع طارئ.. رئيس نادي برشلونة يعلن موقفه من الاستقالة

2020/10/27 | 08:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفى رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، المستهدف بتصويت لسحب الثقة منه، أمس الاثنين، تفكيره في الاستقالة من منصبه، معللا قراره بأنه "سيكون أسوأ وقت للتخلي عن برشلونة".

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