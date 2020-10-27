اصطدام سفينة بمنصة نفط قبالة ماليزيا

2020/10/27 | 08:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد خفر السواحل في ماليزيا بغرق أحد أفراد طاقم سفينة ماليزية للدعم البحري بعد اصطدام السفينة بمنصة النفط التي كانت تخدمها قبالة ساراواك في جزيرة بورنيو صباح اليوم الثلاثاء.

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