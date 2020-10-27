دواء شهير يقلل من خطورة كورونا وينجي من الموت

2020/10/27 | 08:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نحو 10 أشهر ويجري الأطباء خلف الأدوية والعقاقير التي يمكنها أن تقلل من خطر فيروس كورونا المستجد كي تقلل من شدة الإعياء الناتجة عن الفيروس القاتل، وتوصلت دراسة أخيرة إلى أن تناول الأسبرين قد يقلل من خطر إصابة مرضى فيروس كورونا في المستشفى بأمراض خطيرة أو الموت.



ووجد الباحثون أن تناول حبة يومية؛ يمكن […]

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