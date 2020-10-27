المالية النيابية تطلب استفساراً عن الأموال المدفوعة بعد إقرار قانون الاقتراض

2020/10/27 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع - نصار الحاج

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ارسال كتاب الى وزارة المالية للاستفسار بشأن الأموال المدفوعة بعد إقرار قانون الاقتراض.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "جميع أعضاء اللجنة المالية لديهم اعتراض بشأن قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة، لذلك كان هنالك اتفاق، لاستضافة وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، من أجل معرفة تفاصيل المبلغ".

وأضافت أن "اللجنة أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية، يتضمن استفساراً بشأن المبالغ المدفوعة حسب أبواب الصرف، بعد إقرار قانون الاقتراض المالي"، مبينة أنه "بعد ورود الجواب من وزارة المالية، ستطلع اللجنة على الحسابات وستقرر".

هذا وتعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان أن "المالية النيابية ستعقد يوم غد اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي".

واضافت ان "الاجتماع لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي".

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