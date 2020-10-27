2020/10/27 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته، وذلك في الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو في ذكرى مقتل البغدادي: داعش لا يزال يشكل تهديدا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو في ذكرى مقتل البغدادي: داعش لا يزال يشكل تهديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).