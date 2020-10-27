خبير مصري : التلاعب في الانتخابات الأمريكية صعب للغاية

2020/10/27 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أكد المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي، أن “تويتر” اتخذ خطوات؛ لضبط الأداء ومنع التضليل خلال الانتخابات الأمريكية.



واضاف صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن التأثير أو التلاعب في الانتخابات الأمريكية أمرا صعبا للغاية وغير وارد أن يحدث نظرا للتأمين الكبير.



وتابع خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي أن الإعلانات الموجهة […]

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