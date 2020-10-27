2020/10/27 | 08:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

من المقرر أن تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي والذي يرتبط مصير رواتب الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري عليه.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان بوقت متأخر من مساء يوم امس الاثنين، تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “المالية النيابية ستعقد يوم غد اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي”.

واضافت ان “الاجتماع لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم الثلاثاء.. خطوة أولى نحو حسم مصير رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم الثلاثاء.. خطوة أولى نحو حسم مصير رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).