الحشد الشعبي يرفض مقترحا نيابيا لتغيير مكان دفن المهندس ويكشف عن وصيته 

2020/10/27 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رفضت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، مقترحا نيابيا لنقل جثمان الشهيد أبو مهدي الهندس من موقعه الحالي إلى مرقد الإمام علي (ع)، فيما كشفت عن وصية له بخصوص دفنه.

وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، إنه “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقترحا مقدما من احد السادة النواب بخصوص نقل الجثمان الطاهر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس من مكانه في مقبرة وادي السلام الى ضريح الإمام علي (ع) ، نود التأكيد على عدم وجود أي استهداف لقبر القائد الشهيد”.

وأضاف البيان، أن “القبر يقع في وسط مقبرة وادي السلام وبجوار مرقد امير المؤمنين (ع) ويقصده الالاف يوميا واسبوعيا”، مشيرة إلى أن “الشهيد اوصى ان لا يكون مدفنه مميزا عن بقية الشهداء”.

وكان رئيس لجنة الشهداء النيابية عبد الاله النائلي تقدم، امس الاثنين، بمقترح يقضي بنقل جثمان الشهيد أبو مهدي الهندس من موقعه الحالي إلى مرقد الإمام علي (ع) نظرا لوجود تهديدات باستهدافه.



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