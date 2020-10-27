خشان: الحكومة عاجزة عن إيجاد حل للازمة المالية

2020/10/27 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب المستقل باسم خشان، ان حكومة الكاظمي عاجزة عن إيجاد حل للازمة المالية التي يمر بها العراق، لافتا الى ان اللجوء الى سياسة القروض امر غير مجدٍ وسيرهن اموال العراق على المدى البعيد.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي لاتوجد لديها رؤية اقتصادية صحيحة، وغير قادرة على إيجاد مخرج وحل للازمة المالية الراهنة”.

وأضاف ان “اللجوء الى سياسة الاقتراض امر غير مجدٍ وسترهن أموال العراق لسنوات طويلة، وهو ما يحتم على الحكومة فتح أبواب اقتصادية جديدة لتجاوز الازمة”.

وأوضح ان “محاولة الحكومة للتلاعب بالعملة الصعبة ورفع قيمتها امام الدينار لن تأت بنتائج إيجابية، ومن الأفضل تعظيم موارد الدولة وتوفير العملة العراقية لدفع رواتب الموظفين”.



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