ميلان يتعادل مع روما في مباراة شهدت تسجيل 6 اهداف

2020/10/27 | 08:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حسم التعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل فريق مباراة اي سي ميلان وروما ضمن منافسات الاسبوع الخامس من الدوري الايطالي بكرة القدم.

وسجل ثلاثية ميلان كل من زلاتان ابراهيموفيتش هدفين في الدقيقتين 2 و79 وأليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 47.

اما ثلاثية روما فتناوب على تسجيلها كل من ادين دزيكو في الدقيقة 14 وجوردان فيرتو في الدقيقة 71 وماراش كومبولا في الدقيقة 84.

وعزز ميلان صدارته بهذا التعادل حيث وصل الى النقطة 13 بينما اصبح رصيد روما 8 نقاط في المركز التاسع.



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