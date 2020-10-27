2020/10/27 | 08:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- أجرى تطبيق الفيديو الشهير Zoom زووم، تحديثا، لمستخدميه؛ لتمكينهم من البث المباشر على يوتيوب، وذلك لكافة مستخدمى هواتف أندرويد، للتسهيل عليهم أثناء فترة تفشى كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعى التى من المتوقع أن تعود بشكل صارم مرة أخرى.



وبحسب موقع 9to5Google فإن Zoom طرح إصدار 5.4.0.434 على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، حيث يعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Zoom يتيح إجراء البث المباشر على يوتيوب وكالة الصحافة المستقلة.

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