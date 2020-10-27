باكستان.. مقتل واصابة العشرات بانفجار في مدرسة دينية

2020/10/27 | 08:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أفادت وسائل إعلام بسقوط ما لا يقل عن 7 قتلى، وعشرات الجرحى بينهم أطفال، جراء تفجير استهدف مدرسة دينية في مدينة بشاور غربي باكستان اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في الشرطة قوله إن “الانفجار وقع في مدرسة حيث زرع مجهولون متفجرات في كيس بلاستيكي”.



وأضاف أن بين القتلى أطفالا.

من جهته، قال متحدث باسم مستشفى “ليدي ريدينغ” القريب من موقع الحادث، إن المستشفى استقبل سبعة قتلى و 70 جريحا، أصيب كثيرون منهم بحروق جراء الانفجار.انتهى /25

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