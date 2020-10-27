يا أهل السلطة «إصلاحاتكم» رُدّت إليكم! - حنا غريب

2020/10/27 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنا_غريب الرفيقات والرفاق والأصدقاء المشاركون من لقاء التغيير ومختلف القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية ومجموعات الساحات والشباب والهيئات والتجمّعات النقابية والبلدية والاجتماعية والإعلامية.الرفيقات والرفاق من مختلف منظمات الحزب وقطاعاته في الداخل والخارج.تحية لكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير.ستة وتسعون عاماً مضت على تأسيس الحزب الشيوعي اللبناني، ستة وتسعون عاماً من النضال على درب التحرير ......





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