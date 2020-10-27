96 عاماً يتجدد - سمير دياب

2020/10/27 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_دياب بحث "ماركس" في بنية النظام الرأسمالي فرأى وحشاً مفترساً في صورة إنسان يسحق تعب ودماء الفقراء ويحولها إلى أرباح.



لم يخاف، بل ناضل بفكره ومؤلفاته، فكتب البيان الشيوعي عام 1847ووضع شعاره "يا عمال العالم اتحدوا".



لم يكن الشعار هو الهدف بقدر ما كان الوسيلة لفهم خطة مواجهة العمال والفقراء لبناء البديل الاشتراكي الثوري.وما أن نجحت ثورة اكتوبر العمالية الاشتراكية في روسيا عام 1917بقيادة لينين ......





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