اليوم.. وفد وزاري مصري رفيع برفقة السفير العراقي يصل الى بغداد

2020/10/27 | 09:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يصل اليوم الثلاثاء الى بغداد وفد مصري يضم عددا من الوزراء برفقة السفير العراقي في القاهرة، من اجل التحضير لاجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا، التي ستعقد يوم السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين .

وسيلتحق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالوفد الفني مع وزراء آخرين صباح السبت المقبل، لتوقيع جميع البروتوكولات التي توصلت اليها اللجان الفنية طيلة الفترة الماضية، التي كانت تعقد في مصر أو العراق .

وكانت اللجنة قد ناقشت ملفات عديدة تخص التعاون في مجال الطاقة والبناء ومجالات الزراعة والبنى التحتية والاسكان والصناعة والكهرباء والتنمية والنقل والاتصالات والمياه.

يشار الى أن وزير الخارجية فؤاد حسين كان قد زار القاهرة قبل ايام وعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



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