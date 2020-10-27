2020/10/27 | 09:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى مقتل البغدادي.. بومبيو: ما يزال داعش يشكل تهديداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/27 | 09:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى مقتل البغدادي.. بومبيو: ما يزال داعش يشكل تهديداً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى مقتل البغدادي.. بومبيو: ما يزال داعش يشكل تهديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).