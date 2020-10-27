الحكومة تزود اللجنة المالية قائمة بأبواب صرف مبالغ الاقتراض.. والارقام قيد الدراسة

2020/10/27 | 09:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، إرسال كتاب الى وزارة المالية للاستفسار بشأن الأموال المدفوعة بعد إقرار قانون الاقتراض، فيما بينت ان وزارة المالية اجابت ونحن بصدد الاطلاع على الحسابات.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح للوكالة الرسمية إن “جميع أعضاء اللجنة المالية لديهم اعتراض بشأن قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة، لذلك كان هنالك اتفاق، لاستضافة وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في جلسة يوم أمس الاثنين، من أجل معرفة تفاصيل المبلغ”.

وأضافت أن “اللجنة أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية، يتضمن استفساراً بشأن المبالغ المدفوعة حسب أبواب الصرف، بعد إقرار قانون الاقتراض المالي”، مبينة أنه “بعد ورود الجواب من وزارة المالية، ستطلع اللجنة على الحسابات وستقرر”.

ومن المقرر ان تجتمع اللجنة المالية اليوم الثلاثاء للاطلاع على قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي وتعديل ارقام الاقتراض وتقليلها، لاجل التصويت على القانون مايتيح صرف الرواتب والمستحقات.

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