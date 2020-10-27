الشرطة تروي تفاصيل معركة ومفاوضات مع مطلوب ووالده في كربلاء! (صور)

2020/10/27 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة كربلاء يتدخل شخصياً لتحرير رهائن والقبض على المتهم القاتل بعد إصابة ضباط ومنتسبين واستشهاد منتسب آخر اثناء الواجب(بتوجيه معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ) وبإشراف ميداني من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني،كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت عن الاحداث التي جرت اليوم الاثنين أثناء تنفيذ واجب في منطقة حي العسكري وادت لأستشهاد منتسب وجرح اثنين آخرين من مديرية الاستخبارات وجرح ضباط اثنين من قسم مكافحة الإجرام واحد المواطنين،‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏وأوضحت شرطة كربلاء في بيان لها ": في إطار الواجبات الأمنية لمفارز مديرية الأستخبارات والتحقيقات في كربلاء المقدسة وهي القيام بالتدقيق وجرد الدور السكنية لغرض تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وحين وصولهم الى دار المتهم ودون قصد ضن المتهم أن القوة حضرت لألقاء القبض عليه كونه مطلوب الى مركز شرطة الحي العسكري وفق المادة 477 عقوبات/ اضرار ،‏‏وأشار البيان ": ان والد المتهم قام برمي القوات الأمنية ببندقية نوع كلاشنكوف ومسدس مع ابنه حتى أصيب ضباط إثنين من قسم مكافحة اجرام كربلاء و واستشهد منتسب وإصابة وجرح اثنين آخرين من مديرية الاستخبارات مع إصابة مواطن مستطرق ،‏ولفت البيان ": لم يكتفي المتهم عند هذا الحد بل توجه الى دار أحد جيرانه وقام بحجزهم كرهائن ،بعدها وجه السيد قائد شرطة كربلاء بتشكيل قوة من مكافحة الإجرام وخلية الصقور والاستخبارات وقسم شرطة الاقضية وعدداً من المفارز الأخرى والتوجه الى مكان الحادث لغرض السيطرة على الموقف وإيصال المتهم الى العدالة ،وأوضح البيان ": رغم محاولة المفارز المتواجدة بتهدئة الموقف لكن هؤلاء الأشخاص استمروا بعملية الرمي بالسلاح الحي ، هذا وبعد عمل أمني متواصل لساعات من قبل الأجهزة الأمنية وشرطة كربلاء المقدسة ونتيجة للتدخل الشخصي لقائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني الذي استطاع بحكمته السديدة أن ينقذ حياة الرهائن ويقوم بنفسه بالدخول الى المتهم ووالده ومن ثم تسليمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل فيما تؤكد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت والقوات الأمنية أن واجبها هو حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن المجتمعي وتطبيق القانون وهي تبقى الدرع الحصين لهذه المدينة المقدسة في كل وقت

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