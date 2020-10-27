اليوم خطوة أولى نحو حسم مصير رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري

2020/10/27 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادمن المقرر أن تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي والذي يرتبط مصير رواتب الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري عليه.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن “المالية النيابية ستعقد يوم غد اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي”.

واضافت ان “الاجتماع لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي”.

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