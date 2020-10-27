2020/10/27 | 09:29 - المصدر: عين العراق

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مقابلات وتقارير

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 | 09:06 صباحاً | عدد القراءات : 61

الكشف عن 10 مــــدن جديدة فــــي بغــــداد والمحافظات

كشــــفت وزارة الاعمــــار والاســــكان

والبلديــــات العامة عــــن تصميمها 10

مــــدن جديدة فــــي بغــــداد والمحافظات

بسعة تتجاوز 500 ألف وحدة سكنية،

ودعت الحكومة الى تركيز ثقلها خلال

المدة المقبلة لحل هذه المعضلة.





وفي غضون ذلك، تم الاعلان في مدينة

النجف عــــن تصميم مدينة «الســــلام»

التي تعد الاولى من نوعها على مستوى

البلد بالمساحة والخدمات.





وتأتي تلــــك الجهود في ظــــل ملاحظة

حركة عمرانية متواصلة لانجاز العديد

مــــن مشــــاريع الســــكن خصوصا في

بغداد والتي تنفذ بطريقة الاستثمار.





وقــــال وكيل الــــوزارة جابر الحســــاني

للجريدة الرسمية "الصباح" : ان تلك المدن قيد التصميم

وهي موزعة بواقــــع مدينتين في بغداد

وواحدة فــــي كل من النجــــف وكربلاء

واثنتين في الموصل وكركوك.

واضاف ان الحكومة يجب ان تركز كل

ثقلهــــا خلال المرحلة المقبلة على توفير

السكن او الاراضي بصيغة الاستثمار

او منح القروض الميسرة للفئات الهشة

والرعاية الاجتماعيــــة، ومن ثم الفئتين

الوســــطى والمرفهة.وتابع الحساني ان

هــــذه المدن وفــــي حال ايجــــاد مصادر

تمويل لانشــــائها فانها توفر اكثر من

500 ألــــف وحــــدة ســــكنية، مؤكــــدا ان

التمويل لابد ان تتحمل الدولة جزءا منه

وتتحمــــل الجهات الاســــتثمارية الجزء

الاخر.جديــــر بالذكــــر ان العديــــد مــــن

المناطق في بغداد والمحافظات تشوهت

بفعل عمليــــات تقطيع وبناء المنازل الى

مساحات قد تصل الى 50 مترا نتيجة

قلة توزيع الاراضي الســــكنية وضعف

تنفيذ مشــــاريع الاســــكان خلال المدة

الماضية.



وفــــي النجف، أنجزت مديرتا

بلديــــة المحافظة والتخطيــــط العمراني

التصميــــم الأســــاس لمدينة «الســــلام»

لتكون المدينة السكنية الاولى من نوعها

في العراق بالمساحة والخدمات.

اعلــــن ذلك لـ»الصبــــاح» محافظ النجف

لؤي الياسري، موضحا ان المدينة توفر

123 ألف وحدة سكنية لمختلف شرائح

المجتمع.



وذكر ان هناك 120 ألف قطعة

ارض ســــكنية بمختلــــف المســــاحات

جاهزة للتخصيص، وســــيبدأ التوزيع

بــــين المســــتحقين بعــــد المصادقة على

المشــــروع مــــن قبــــل وزارة الاعمــــار

والاســــكان والبلديــــات العامــــة، منوها

بــــأن المدينة ســــتكون ذكيــــة وصديقة

للبيئة، وتضم مدينــــة جامعية واخرى

طبية وثالثة ترفيهية، ومركزا للابحاث

الزراعية واخرى متعددة الخدمات.

ويشير الياسري الى ان المساحة الكلية

للمشــــروع تبلغ 38 ألفــــا و384 دونما،

موزعــــة بواقع 20 ألف دونــــم للوحدات

الســــكنية منهــــا 856 دونما للســــكن

العمــــودي، و946 دونما للمدينة الذكية،

و244 دونما للمدينــــة الجامعية، و180

دونمــــا للمدينــــة الطبيــــة، و126 دونما

لإنشــــاء مركــــز ابحــــاث زراعــــي كما

ستضم ايضا مدينة ترفيهية بمساحة

874 دونما، ومركزا قطاعيا بمســــاحة

13 ألفا و395 دونما.





مــــن جانبه، قــــال مدير بلديــــة النجف

نبيل الغزالي: انه وعقب انجاز تصاميم

ومخططات المدينة والمصادقة عليها في

المحافظــــة، من المؤمل ان يلتقي المحافظ

بوزير الاعمــــار والاســــكان والبلديات

قريبــــا للحصــــول علــــى مصادقتــــه،

موضحــــا ان هنــــاك لجنــــة ستشــــكل

فــــي المحافظة بعــــد مصادقــــة الوزارة

مهمتهــــا متابعــــة اســــتملاك الأراضي

وإزالة العوارض للمباشرة بتوزيع قطع

الأراضي السكنية، معربا عن أمله في

ان يتــــم إنجاز هــــذه الاجــــراءات خلال

ثلاثة اشهر

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