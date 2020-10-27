اليوم.. وفد وزاري مصري في بغداد تحضيراً لاجتماعات اللجنة المشتركة العليا

2020/10/27 | 09:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة عراقية رسمية بأن وفداً وزارياً مصرياً سيزور بغداد اليوم الثلاثاء للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد السبت المقبل برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأوضحت صحيفة “الصباح” الصادرة اليوم الثلاثاء، أن “رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء سيلتحقون بالوفد صباح يوم السبت المقبل للتوقيع على محاضر البروتوكولات التي تم التوصل إليها من قبل اللجان الفنية طيلة الفترة الماضية التي عقدت في بغداد والقاهرة في مجالات الطاقة والكهرباء والبناء الإسكان والزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والمياه”.

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