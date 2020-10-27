2020/10/27 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نعرض لكم سعر الريال السعودي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020: 1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 318.47 دينار عراقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الدينار العراقي وكالة الصحافة المستقلة.

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