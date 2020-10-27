الاستخبارات: مقتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي في ديالى

2020/10/27 | 09:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن مقتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي بكمين محكم في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي والقصاص منهم ،تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى وبكمين محكم استمر لمده ٢٤ ساعة من قتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى”.

وأضاف البيان، أن “الكردي من المطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضائي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى، فيما تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف وعتادها ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته”.



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