2020/10/27 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نعرض لكم سعر الجنيه المصري مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020: 1 دينار عراقي = 0.013 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 75.86 دينار عراقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل سعر بيع وشراء الجنيه المصري مقابل الدينار العراقي وكالة الصحافة المستقلة.

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