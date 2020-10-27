بـ8 اجراءات.. استعدادات لتطبيق ستراتيجية جديدة في العراق للتعامل مع كورونا

2020/10/27 | 09:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

من المقرر أن تطبق دائــــرة صــحــة بــابــل، اسـتـراتـيـجـيـة فـريـق الازمـــات الـعـربـيـة للتعامل مع فيروس كورونا.

وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي الــدائــرة بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية إن “الـسـتـراتـيـجـيـة تـركـز على تعبئة الملاكات الطبية والمجتمعية وتـطـبـيـق اجــــراءات الـتـحـلـيـل الـوبـائـي الاســتــبــاقــي والــعــزل الـصـحـي وبـنـاء المستشفيات وتوفير أجـهـزة التنفس الاصـطـنـاعـي، الـى جـانـب تهيئة غـرف العناية المركزة لغرض خفض الوفيات واعــتــمــاد الارشـــــادات الـــصـــادرة مـن مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـالمـيـة بـخـصـوص اجــراء الـفـحـوصـات وتـوثـيـق مستوى الانتشار”.

واضـاف ان “الستراتيجية تهدف للحد من انتشار الفيروس وتقليل الخسائر الـبـشـريـة بـاعـتـبـارهـا الـخـيـار الصحي الامـثـل فـي ظـل مواجهة المـوجـة الثانية لــكــورونــا، لـكـنـهـا تـتـطـلـب تخصيص مـيـزانـيـات لـتـمـويـل الـخـطـط الـصـحـيـة لمواجهة الجائحة”.

واوضــــح، ان “فــريــق الأزمــــات العربي ACT هـو مـن اطـلـق الستراتيجية لمواجهة أزمـة كـورونـا بعد اجتياحها العالم واصبحت لها تداعيات خطيرة على المدى القريب والبعيد”، مبينا أن “هــذا الـفـريـق وخــبــراء مـنـظـمـة الصحة الـعـالمـيـة يــؤكــدون ضــــرورة الـتـعـاون العربي لمواجهة هذا الفيروس”.

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