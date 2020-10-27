2020/10/27 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … لا زالت الليرة التركية على اليوم الثاني على التوالي تشهد انخفاضاً حاداً بقيمة سعر الصرف مقابل الدولار الامريكي بعد ان شهدت يوم أمس دخولها 800 ليرة مقابل 100 دولار امريكي.



اليوم الثلاثاء عادت الليرة للانخفاض مرة اخرى لتسجيل اسوء انخفاض لها مقابل الدولار الامريكي حيث سجلت سعر صرف 810 ليرة تركية مقابل 100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار باسوء انخفاض وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار باسوء انخفاض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار باسوء انخفاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).