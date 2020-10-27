2020/10/27 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الفرنسي لديها، يوم أمس الاثنين، وسلمته رسالة احتجاج على الرسوم المسيئة للنبي، وعلى تصريحات ماكرون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلن استدعاءها القائم بأعمال السفير الفرنسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعلن استدعاءها القائم بأعمال السفير الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).