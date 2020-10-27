بالفيديو.. عملية قتل الإرهابي ’’أبو الحسن الكردي’’ في ديالى

2020/10/27 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، مقتل الإرهابي المكنى ’’أبو الحسن الكردي’’ بكمين محكم في ديالى.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي والقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى وبكمين محكم استمر لمدة 24 ساعة من قتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى".

وأضافت، أنه "من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضائي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى، فيما تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف وعتادها ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته".

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