8500 لاجئ فلسطيني في بغداد.. هذه مشاكلهم

2020/10/27 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن وجود 8500 لاجئ فلسطيني أغلبهم يقطنون في مجمعات سكنية وسط بغداد.وذكر بيان للوزارة أن “وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابر استقبلت السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل والوفد المرافق له في مقر الوزارة”.وأضاف البيان، أن “اللقاء، تناول مجمل الأوضاع والمشاكل التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في العراق …

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