هكذا قَسَم مجلس النواب الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى

2020/10/27 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصوت مجلس النواب في جلسته ال “١٤” اليوم الثلاثاء على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى فيما رفع جلسته الى الساعة الخامسة من مساء اليوم.وبحسب وثيقة حصل عليها “النور نيوز” تقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظة نينوى وفقا لما أقره مجلس النواب خلال جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الحالي والتي عقدت فجر الثلاثاء.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس …

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