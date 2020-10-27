مجلس النواب يرفع جلسة تمهيدا لعقد اخرى

2020/10/27 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفع مجلس النواب جلسـة ذات الرقم (١٣) التي عقدت مساء اليوم، تمهيدا لعقد الجلسة (١٤) لتمرير الدوائر الانتخابية المتبقية لمحافضتي كركوك ونينوى.

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