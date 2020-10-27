2020/10/27 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كافن كوبسي تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة .وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان ,بارزاني استقبل وفدا من قوات التحالف الدولي الجنرال برئاسة الجنرال كوبسي وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة واهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف ".واكد الجانبان اهمية استمرار تدريب وتأهيل قوات البيشمركة لمواجهة تهديدات داعش والمجموعات الإرهابية وحماية الأمن والإستقرار في إقليم كردستان"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يبحث مع نائب قائد قوات التحالف الأوضاع في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يبحث مع نائب قائد قوات التحالف الأوضاع في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).