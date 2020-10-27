النزاهة تضبط حالات تلاعب واحتيال وهدر للمال العام وانتحال صفة في البصرة

2020/10/27 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّات ضبط حالات تلاعبٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر البصرة، وضبط منتحل صفة ضابط في إحداها.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انها : تمكَّنت من ضبط ( 12) إضبارة خاصة بمحطات الوقود لعام 2019؛ لوجود تلاعبٍ وهدرٍ للمال العام فيها.وأضافت إن : تحرياتها قادت الى وجود تلاعب بكميَّة الوقود المصروف في المحطات، وإجراء التحاسب الضريبي بمبلغ أقلّ من المبلغ الحقيقي أو وضع قائمة (وهمية) بدل القائمة المرسلة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية، لافتة إلى ضبط أصل الكتاب المُرسل من الشركة الخاص بالتحاسب الضريبي لمحطات الوقود كافة وبراءة الذمة من الضريبة المعنية التي مُنِحَت لأصحاب المحطات.واوضحت انها : تمكَّنت من ضبط متهم في هيئة التقاعد الوطنية بالمحافظة وبحوزته عددٌ من الهويات والمعاملات الخاصة بالمواطنين، مبينة أنه : كان ينتحل صفة ضابطٍ في إحدى المُؤسَّسات الامنية ويقوم بعمليات نصبٍ واحتيالٍ على المواطنين وأخذ مبالغ ماليَّة منهم؛ لقاء إنجاز معاملاتهم خلافاً للقانون، مُوهماً إياهم بأن لديه علاقاتٍ في دوائر الدولة.



واشارت الى انها : وبعملية اخرى تمكنت من ضبط حالات تلاعبٍ وخداعٍ في أحد المُجمَّعات الطبيَّة في مركز المحافظة، تمثلت بقيام مُختبرٍ بإجراء تحليلات نسب الدم وكريات الدم البيضاء للمواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ وإيهامهم بأنها فحوصات للكشف عن ڤايروس كورونا، مُضيفةً إن العمليَّة أسفرت عن ضبط خيوطٍ جراحيَّةٍ مُنتهية الصلاحية منذ عام 2015 يتمُّ استخدامها وعرضها للبيع في المُجمَّع، على الرغم من انتهاء إجازة فتح المُجمَّع والمُختبر منذ عام./انتهى3

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