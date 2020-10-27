داعشيان خطران في قبضة قوات الامن العراقية

2020/10/27 | 09:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك شمالي العراق عن اعتقال إرهابيين خطرين من جماعة داعش الوهابية....

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