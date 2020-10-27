2020/10/27 | 09:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع سفير سوريا في العراق صطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها ولا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع العراقي وسفير سوريا في بغداد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع العراقي وسفير سوريا في بغداد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).