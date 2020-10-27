2020/10/27 | 09:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي على الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بمحافظة نينوى في قانون الانتخابات الجديد، فيما اعلن عن تاجيل اعلان وضع محافظة كركوك....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يصوت على الدوائر الانتخابية بنينوى ويرجئ كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يصوت على الدوائر الانتخابية بنينوى ويرجئ كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).