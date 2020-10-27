2020/10/27 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – باشرت ملاكات وزارة الكهرباء أعمال الصيانة الدورية وازالة التجاوزات على شبكات التوزيع قبل موسم الشتاء ضمن محافظات صلاح الدين والنجف الاشرف ونينوى.افاد بذلك الناطق باسم الوزارة احمد العبادي لـ صحيفة ”الصباح”، موضحا ان الاعمال التي نفذتها الملاكات المختصة لفرع توزيع صلاح الدين، تضمنت نصب اعمدة ومحولات سعة 250 (كي.في) على مغذيات الامام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تباشر اعمال الصيانة في محافظات النجف ونينوى وصلاح الدين وكالة الصحافة المستقلة.

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