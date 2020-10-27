2020/10/27 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … نظمت مؤسسة ” راسموسن ” الامريكية للابحات استطلاعاً لمعرفة ” نتائج أولية ” حول من الذي يؤيده الامريكيين في الانتخابات الامريكية المقبلة والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب لولاية ثانية و الديمقراطي جو بايدن.



نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة راسموسن أظهرت أن 48% من الامريكيين يؤيدون ترامب بينما 47% منهم يؤيدون منافسه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الامريكية … ترامب يتقدم على بايدن لأول مرة وكالة الصحافة المستقلة.

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