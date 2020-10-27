كورونا تربك مؤوسسات التربية والتعليم - فواد الكنجي

2020/10/27 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فواد_الكنجي الصدمة المجتمعية التي خلفتها جائحة (كورونا) أجبرت كل مؤوسسات العالم إلى اتخاذ سلسلة من إجراءات فورية وطارئة وغير متوقعة بعد انهيار المؤوسسات الاجتماعية..



والسياسية..



والاقتصادية..



وبشكل سريع ودراماتيكي عجزت المؤوسسات الصحة..



والتربية..



والتعليم..



والأسرة..



من مواجهة هذه الظروف الطارئة التي صدمت المجتمعات البشرية بها؛ وبهذا الواقع المستجد الذي داهم الحياة – على حين غره – وكأن العالم يعيش تحت وطأة ......





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