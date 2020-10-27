روزنامة الأسبوع حَتَّامَ هَذَا العُنْفُ الأَخْرَق! - كمال الجزولي

2020/10/27 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنيناعتمد الإجتماع المُشترك لمجلسي السَّيادة والوزراء برئاسة البرهان، بالأحد 18 أكتوبر 2020م، مواءمة إتفاقيَّة السَّلام التي تمَّ توقيعها في الثَّالث من أكتوبر الجَّاري بجوبا مع الوثيقة الدُّستوريَّة.



أبرز النقاط التي أجيزت إضافة ثلاثة مقاعد لمجلس السَّيادة ليصبح مكوناً من 14 عضواً.



كما قرَّر الاجتماع إضافة المادَّة/80 للوثيقة بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقاليَّة من «الحريَّة والتَّغيير» و ......





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