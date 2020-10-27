المياه تسلب 200 الف دونم من خطة ديالى الزراعية

2020/10/27 | 10:10 - المصدر: يس عراق

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يس عرق: بغداد

تسبب نقصان المياه الواردة إلى العراق ولاسيما في الجانب الشرقي بعد التحركات الايرانية لانشاء سدود ماقلل من حصة العراق المالية، تسبب بفقدان محافظة ديالى 200 الف دونم من الخطة الزراعية الشتوية، لتزرع 500 الف دونم فقط.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في تصريح صحفي، ان” الخطة الزراعية للموسم الشتوي في ديالى بلغت٥٣٥٨٢٠ دونم حدد منها٤٩٨٣٦٨ دونم لمحصول الحنطة و٣٣٤٢٠ دونم للشعير٤٠٣٢ دونم لبقية المحاصيل الزراعية الاخرى”.

واضاف المندلاوي،ان” الخطة الشتوية للموسم الشتوي هي اقل من الموسم الماضي بنحو 200 الف دونم بسبب الوضع المائي”، مؤكدا أن “الخطة تعتمد بالاساس على الخزين المائي المتوفر في السدود الاورائية ومدى قدرته على تامين السقي بالاضافة الى محطات الاسالة والتي تعتبر امر بالغ الاهمية”.

وشهد الموسم الماضي زراعة اكثر من 700 الف دونم من الاراضي في ديالى بلغ محصول الحنطة منها اكثر من 600 الف دونم”.

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