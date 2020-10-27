بالصور.. الموقف الأمني في ساحة التحرير وجسري الجمهورية والأحرار وشارع الرشيد- عاجل

2020/10/27 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، في بغداد، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، بأن جسر الجمهورية يخلو من المتظاهرين، باستثناء أعداد قليلة من المارة مع نواصب حواجز للتفتيش.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جسر الجمهورية الذي يقابل ساحة التحرير ويجاور المطعم التركي، يخلو الآن من المتظاهرين باستثناء اعداد قليلة من المارة مع نصب حواجز للتفتيش".

وأضاف، أن "جسر الاحرار يشهد حركة طبيعية مع خلوه من المتظاهرين، فيما يشهد شارع الرشيد حركة طبيعية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية باشرت بإزالة الصبات الكونكريتية من جسر السنك لجهة الصالحية".

وتابع المصدر، أن "قيادة عمليات بغداد وجهت بفتح جسر السنك والطرق المغلقة ضمن مقتربات ساحة التحرير وسط بغداد".

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