قتل شرطي واحتجز جيرانه كرهائن.. شرطة كربلاء تكشف تفاصيل القبض على احد المطلوبين

2020/10/27 | 10:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت عن الاحداث التي جرت يوم امس الاثنين أثناء تنفيذ واجب في منطقة حي العسكري وادت لأستشهاد منتسب وجرح اثنين آخرين من مديرية الاستخبارات وجرح ضباط اثنين من قسم مكافحة الإجرام واحد المواطنين.

‏‏وقالت القيادة في بيان لها اليوم (27 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "في إطار الواجبات الأمنية لمفارز مديرية الأستخبارات والتحقيقات في كربلاء المقدسة وهي القيام بالتدقيق وجرد الدور السكنية لغرض تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وحين وصولهم الى دار المتهم ودون قصد ظن المتهم أن القوة حضرت لألقاء القبض عليه كونه مطلوب الى مركز شرطة الحي العسكري وفق المادة 477 عقوبات/ اضرار".

‏وأشار البيان الى ان "والد المتهم قام برمي القوات الأمنية ببندقية نوع كلاشنكوف ومسدس مع ابنه حتى أصيب ضباط إثنين من قسم مكافحة اجرام كربلاء واستشهد منتسب وإصابة وجرح اثنين آخرين من مديرية الاستخبارات مع إصابة مواطن مستطرق".

ولفت البيان الى انه "لم يكتفي المتهم عند هذا الحد بل توجه الى دار أحد جيرانه وقام بحجزهم كرهائن ،بعدها وجه السيد قائد شرطة كربلاء بتشكيل قوة من مكافحة الإجرام وخلية الصقور والاستخبارات وقسم شرطة الاقضية وعددا من المفارز الأخرى والتوجه الى مكان الحادث لغرض السيطرة على الموقف وإيصال المتهم الى العدالة".

وأوضح انه "على الرغم محاولة المفارز المتواجدة بتهدئة الموقف لكن هؤلاء الأشخاص استمروا بعملية الرمي بالسلاح الحي، بعد عمل أمني متواصل لساعات من قبل الأجهزة الأمنية وشرطة كربلاء المقدسة ونتيجة للتدخل الشخصي لقائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني الذي استطاع بحكمته السديدة أن ينقذ حياة الرهائن ويقوم بنفسه بالدخول الى المتهم ووالده ومن ثم تسليمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

واكدت القيادة أن "واجبها هو حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن المجتمعي وتطبيق القانون وهي تبقى الدرع الحصين لهذه المدينة المقدسة في كل وقت".

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