المالية النيابية توضح بشأن الأموال المدفوعة بعد إقرار قانون الاقتراض

2020/10/27 | 10:22 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ارسال كتاب الى وزارة المالية للاستفسار بشأن الأموال المدفوعة بعد إقرار قانون الاقتراض.

وذكرت عضو اللجنة النائبة، سهام العقيلي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 27 تشرين الأول 2020، ان "جميع أعضاء اللجنة المالية لديهم اعتراض بشأن قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة، لذلك كان هنالك اتفاق، لاستضافة وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، من أجل معرفة تفاصيل المبلغ".

وأضافت أن "اللجنة المالية أرسلت كتابا إلى وزارة المالية، يتضمن استفسارا بشأن المبالغ المدفوعة حسب أبواب الصرف، بعد إقرار قانون الاقتراض المالي"، مؤكدة أنه "بعد ورود الجواب من وزارة المالية، ستطلع اللجنة على الحسابات وستقرر".

ومن المقرر ان تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم، اجتماعا لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي، حيث أفادت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان أن "المالية النيابية ستعقد يوم غد اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي".

وأشار البيان إلى ان "الاجتماع لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي".

ر.إ

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