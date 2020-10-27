قائمة جديدة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

2020/10/27 | 10:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم الثلاثاء 27 تشرين الاول 2020.

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

124,850

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 124,250

بيع 125,250

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اربيل

125,150

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البصرة

124,950

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الموصل

125,150

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السليمانية

125,200

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