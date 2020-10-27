السجن 10 سنوات لمؤسس

2020/10/27 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم على مؤسس ومدير موقع "أبارات"، المنصة الرئيسية لمشاركة المقاطع المصورة في إيران، والتي يشير إليها البعض باسم" يوتيوب الإيراني"، بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بـ"تشجيع الفساد" بسبب مقطع فيديو نشره مستخدم.

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